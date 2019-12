Si schianta contro un albero sull’Aurelia nord

Brutto incidente in via Aurelia Nord all’altezza del tiro a segno a Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per cause in corso di accertamento la conducente di una autovettura ha perso il controllo ed è andata a finire contro un albero.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto la donna, che poi è stata affidata al personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale.