Vento forte, si mettono in sicurezza gli alberi pericolanti

Finita la conta dei danni a causa del maltempo, Castelfranco di Sotto passa alla messa in sicurezza. Dopo il vento forte che si è abbattuto sul comprensorio del Cuoio nella notte tra il 21 e il 22 dicembre molti alberi sono stati sradicati e sono caduti creando situazioni di rischio in tutto il comprensorio.

Così, dopo la bufera, il comune di Castelfranco ha deciso di affidare i lavori di messa in sicurezza degli arbusti e anche una verifica delle condizioni di stabilità.

La zona sotto i riflettori è quella dell’argine lungo via Pio La Torre, dove già nell’agosto scorso alcuni rami erano caduti ferendo due anziani che stavano passeggiando.

Lì sono presenti più di 70 alberi che, come si legge in una determina, “risultano con chioma completamente secca e pericolosa per la caduta di rami”. Per sopperire a questo pericolo è stato opportuno rivolgersi a tecnici agronomi specializzati per il rilascio di una valutazione visiva degli alberi che tenga in considerazione tutte le variabili che potrebbero mettere a rischio la tenuta dei rami e quindi la sicurezza delle molte persone che ogni giorno frequentano l’argine per passeggiare. Anche nelle aiuole di largo 2 settembre alcuni alberi dovranno essere sottoposti alla visione dei tecnici. La somma spesa per la valutazione della stabilità degli alberi è di quasi 6000 euro.

È necessario, quindi, un intervento di ripulitura dei rami secchi e di quelli pericolanti che si trovano sul camminamento. Lavori, questi, che saranno finanziati con altri 4000 euro e saranno eseguiti “immediatamente con mezzi e personale specializzato”.