Camper in fiamme in via Rindi

Paura in via Rindi a Pisa per l’incendio, per cause al vaglio dei vigili del fuoco del comando di Pisa, di un camper.

Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona, i vigili del fuoco sono subito intervenuti per spegnere le fiamme.

Le cause sono in corso di accertamento ma, fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte.