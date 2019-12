Pontedera, fuori strada con l’auto in via delle Colline

Fuori strada con l’auto in via delle Colline a Pontedera

È accaduto oggi pomeriggio (29 novembre) intorno alle 15,30 in località La Fila nel territorio comunale di Pontedera.

Per cause in corso di accertamento l’autovettura, con cinque persone a bordo, è uscita fuori strada. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Pontedera le persone erano già state prese in consegna dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto.