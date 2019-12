Furto di notte all’edicola Doppia V di piazza Spalletti a Ponte a Egola. Il colpo è stato perpetrato durante la notte e a scoprirlo sono stati gli stessi titolari dell’esercizio.

Ignoti hanno spaccato il lucchetto, alzato la saracinesca e sono entrati nell’edicola dove hanno cercato soldi, trovando solo un po’ di fondo cassa, solo una decina di euro. Salvi, fortunatamente, i soldi della colletta per il canile Santa Croce e il gattile Aristogatti, raccolti in una scatola di figurine.

Foto 2 di 2



Tanti, invece, i danni per la confusione lasciata dal passaggio dei ladri: “Il danno economico c’è ma non è gravissimo – commenta la titolare Valeria Votta annunciando l’episodio sulla pagina Facebook – e, al di là di tutto, speriamo che questo non sia l’augurio per l’anno a venire”.