Santa Maria a Monte, cambia il sistema di allerta

Cambia il sistema di allerta a Santa Maria a Monte e arriva l’appello del sindaco ai cittadini a una nuova iscrizione.

L’invito, a tutta la cittadinanza, è ad iscriversi nuovamente, anche chi è già iscritto, al sistema di Alert System attraverso il modulo disponibile sulla pagina web del comune (www.comune.santamariaamonte.pi.it).

“Abbiamo provveduto – dice il sindaco Ilaria Parrella – ad ottimizzare le allerte tramite una più precisa individuazione delle aree del territorio. È molto importante che tutti siano inseriti in questo sistema, in quanto permette di diffondere emergenze ed evacuazioni in modo immediato rispetto ai consueti canali di comunicazione. Si prega quindi di compilare il modulo in modo corretto e preciso”.

“La vostra collaborazione – conclude il sindaco – sarà preziosa per un tempestivo contatto individuale in caso di emergenza”.