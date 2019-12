Rischio ghiaccio: spargisale in azione sulla FiPiLi

Rischio ghiaccio per le basse temperature nelle strade della provincia di Pisa.

Particolare attenzione per la strada di grande comunicazione FiPiLi che in questi giorni sarà molto trafficata a causa delle festività.

Per questo fin dal pomeriggio di oggi (31 dicembre) sul tratto sono in azione gli spargisale per evitare, in via preventiva, la formazione di lastre scivolose per le auto.

Inizialmente è stato interessato il tratto da Firenze a Empoli, nel tardo pomeriggio il sale è stato sparso anche in entrambe le corsie da Empoli fino allo svincolo Pontedera Ovest-Ponsacco.

In nottata si attende che le temperature calino anche sensibilmente sotto lo zero soprattutto nelle zone collinari.