Vende fuochi d’artificio a minorenni: denunciato commerciante

Acquistavano articoli pirotecnici destinati ai maggiorenni, ma non lo erano. Due ragazzi, per questo, sono stati accompagnati in questura alla presenza dei loro genitori perché sorpresi dalla polizia al momento dell’acquisto.

Ai due ragazzi, di 14 anni, sono stati sequestrati 60 raudi, 60 mini ciccioli New, 40 Magnum, 12 Libellula, che un negoziante cittadino aveva venduto incautamente con regolare scontrino.

Il negoziante è stato denunciato per la violazione dell’articolo 33 comma 2 del decreto legislativo 123/2015 (vendita o cessione a minori di articoli pirotecnici la cui vendita è riservata ai maggiori di anni 18).

I servizi di controllo e di prevenzione continueranno per tutto il periodo delle feste di fine anno.