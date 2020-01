Incidente a Montelupo Fiorentino, grave un uomo

Un uomo si trova ricoverato all’ospedale di Careggi in prognosi riservata in seguito a un incidente in via Maremmana a Montelupo Fiorentino.

Erano le 3 circa della notte scorsa, quella di Capodanno tra 31 dicembre e 1 gennaio quando i due mezzi si sono scontrati. Quando i carabinieri della compagnia di Empoli sono arrivati, hanno ascoltato i due autisti: un uomo di 47 anni e una donna di 41.

Secondo quanto finora ricostruito, l’uomo a bordo di una MotoApe aveva invaso la carreggiata della via Maremmana e impattato con l’autovettura, riportando lesioni giudicate gravi.

La donna è stata denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza poiché presentava un tasso alcolemico superiore al consentito.