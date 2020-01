Perde il controllo dell’auto, che finisce nel campo

Nuovo incidente alla rotatoria di Capanne di Montopoli Valdarno, quella che conduce alla FiPiLi.

Nel tardo pomeriggio di oggi 2 gennaio, un’auto condotta da un ragazzo di 23 anni, dopo essere andata fuori controllo per cause e con dinamica in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha concluso la sua corsa ribaltandosi nel campo a lato della strada mentre percorreva il braccetto che dalla rotatoria torna verso Marti e la FiPiLi.

L’incidente, per quanto spettacolare, si dovrebbe essere risolto senza gravi ferite al conducente del mezzo. Il traffico è risultato rallentato a causa dei soccorsi: sul posto, oltre alle forze dell’ordine, c’erano ambulanza e automedica.

Per consentire ulteriori accertamenti, comunque, il giovane è stato accompagnato all’ospedale.