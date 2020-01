Frana in via Bagnoli a San Miniato, affidati gli incarichi per il progetto esecutivo

Frana in via Bagnoli a San Miniato: l’intervento di messa in sicurezza del versante sopra la strada in cui si sono registrati smottamenti è più vicino.

Il Comune infatti ha affidato gli incarichi tecnici necessari per redigere il progetto esecutivo da mettere poi a gara per far partire le opere necessarie al consolidamento del versante che sta al di sopra della strada.

Un intervento complessivo e per la prevenzione che mira a mettere al riparo da nuovi smottamenti la zona, anche alla luce del maltempo delle ultime settimane.

Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno proceduto agli affidamenti per un totale di spesa per le casse comunali pari a poco più di 38mila euro. I finanziamenti giungono con ordinanza del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico e serviranno a dare uno sprint decisivo al lavoro già compiuto dall’amministrazione.

La giunta, infatti, aveva già approvato in linea tecnica il progetto definitivo, considerando una spesa complessiva per l’intervento di 365mila euro.