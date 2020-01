La segnalazione è arrivata stamattina (domenica 5 gennaio), quando per le strade di Santa Croce sull’Arno si correva la Maratonina di carnevale. E proprio verso le strade il consigliere d’opposizione Vincenzo Oliveri del gruppo Per un’altra Santa Croce punta il dito. Una grossa voragine sulla rotonda in via del Bosco, all’incrocio tra via Meucci e via della Pesa ha catturato l’attenzione, non senza destare qualche preoccupazione.

“Stamattina ci siamo accorti di questa grande voragine – ha detto Oliveri, conosciuto anche come Asma – che si è aperta e costituisce un pericolo. Per fortuna non piove, ma serve un intervento tempestivo, considerando anche che quella zona è molto transitata da tir. Qualcuno deve prendere provvedimenti e accertare le cause del crollo. Io intanto ho segnalato il fatto alla polizia municipale”.

“Soprattutto – continua Oliveri – è importante capire se sotto a quel pezzo franato ci passano tubature che potrebbero essersi danneggiate”.