Addio a Francesca, il funerale mercoledì 8

È un paese in lutto quello che da ieri, 5 gennaio, si è stretto attorno ai familiari di Francesca Nardi, la donna di Castelfranco di Sotto uccisa a 52 anni da una grave malattia. Il funerale di Francesca verrà celebrato mercoledì 8 gennaio alle 10, contrariamente a quanto divultago dai quotidiani cartacei. Il corteo funebre si ritroverà all’abitazione di viale Italia.

In queste ore è un via vai continuo nella casa della famigia, dove Francesca lascia il marito Stefano Barsotti e la figlia Sara, studentessa di 17 anni. Tantissimi gli amici, i parenti e i conoscenti arrivati per portare il proprio cordoglio ad una scomparsa impossibile da accettare, improvvisa e alle stesso implacabile.

Già diversi anni fa, del resto, Francesca aveva combattuto contro un male che sembrava da tempo superato, fino all’ultimo controllo dello scorso novembre, quando la malattia si era ormai ripresentata e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando fino al drammatico epilogo di qeusti giorni. Conosciutissima a Castelfranco, la donna lavorava alla cucina scolastica, servendo il pasto ai bambini della scuola elementare di via Magenta.

Tutti la ricordano per i suoi modi affabili e per il sorriso che non le mancava mai.