Cade dal motorino, a San Miniato Basso arriva Pegaso

E’ caduto con il motorino. Le condizioni del ragazzo, 15 anni, non sono sembrate gravissime ma data la giovane età e non potendo escludere la possibilità che avesse sbattuto la testa, per soccorrerlo è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso.

L’incidente è avvenuto in via Capponi poco prima delle 16 di oggi 6 gennaio. Per aspettare l’arrivo dei soccorsi è stato necessario posticipare la partenza del corteo del presepe vivente.

Le circostanze e la dinamica dell’incidente sono ancora da chiarire.

(Notizia in aggiornamento)