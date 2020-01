Più di 400 chili di sale sulle strade di Fucecchio

Il ghiaccio delle previsioni è arrivato sulle strade di Fucecchio. Dalle 6 di oggi 7 gennaio, quindi, sulle strade del comune ci sono uomini e mezzi per ridurre i rischi.

In due ore di lavoro sono stati sparsi oltre 400 chili di sale principalmente lungo le arterie che collegano le frazioni collinari ma anche in alcune zone del capoluogo come via Nuova della Ferruzza e piazza Giovanni XIII. Per quanto l’area delle Cerbaie gli interventi si sono concentrati su via Ramoni, via di Burello, via di Rimedio, via Montebono, via delle Forre, via del Forrone, via Poggio Osanna, Via Salanova e via del Frullino.

“Le strade in questi casi – spiega il sindaco Alessio Spinelli – possono presentare situazioni molto pericolose ed è per questo che ci siamo attivati con il personale del cantiere comunale coordinando il lavoro già nella giornata di ieri e partendo con l’intervento questa mattina alle 6, prima che le persone si mettessero in viaggio per i luoghi di lavoro o di studio. Siamo intervenuti su molte strade selezionando i luoghi dove intervenire sulla base delle precedenti esperienze. Questo però non esclude che possano essersi verificate situazioni di pericolo anche in altri punti del territorio. Invito quindi i cittadini a collaborare indicandoci eventuali situazioni critiche in modo da poter intervenire col sale, oltre ovviamente a raccomandare a tutti la massima prudenza quando si mettono alla guida su strade che potrebbero presentare carreggiate rese scivolose dal ghiaccio. Voglio infine ringraziare il servizio di Protezione Civile provinciale che puntualmente ci informa della situazione meteo e di eventuali allerte consentendoci di intervenire tempestivamente”.

I cittadini possono segnalare la necessità di interventi per eliminare la formazione del ghiaccio su strada chiamando il numero 0571-268268 oppure scrivendo a segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it.