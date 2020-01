Nuova segnaletica nelle aree a pagamento, divieti di sosta a San Miniato

A partire da oggi giovedì 9 gennaio e fino al termine dei lavori, divieti di transito e sosta sono stati installati per il rifacimento della segnaletica orizzontale in tutte le aree a pagamento.

Non è l’unica modifica alla viabilità del mese di gennaio: a La Scala, ogni ultima domenica del mese dalle 7 alle 20, sarà installato un divieto di transito e sosta in piazza Capoquadri per consentire lo svolgimento del mercatino dell’antiquariato e, sul lato ovest, verrà realizzato un doppio senso di circolazione. Il primo appuntamento dell’anno è domenica 26 gennaio.

A Montebicchieri, dalle 8,30 alle 17 dal 3 gennaio fino all’11, via Montebicchieri viene chiusa temporaneamente al traffico per consentire la rimozione di un albero, ad esclusione dei residenti, degli scuolabus e dei mezzi di soccorso che potranno comunque accedervi.