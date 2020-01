Auto si ribalta a Pisa

Stava percorrendo via della Bigattiera a Pisa. Quando l’auto con due persone a bordo, per cause e con dinamica in corso di accertamento, si è ribaltata.

Erano le 8,30 circa di oggi 11 gennaio quando i vigili del fuoco di Pisa sono arrivati sul posto. I due occupanti erano già stati estratti dall’auto e affidati alle cure del personale sanitario ma i vigili del fuoco hanno comunque messo in sicurezza lo scenario e la vettura.

Sul posto anche la polizia locale per ricostruire l’incidente.