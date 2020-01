E’ caduto da un’impalcatura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riportarlo a terra. L’incidente sul lavoro è successo intorno alle 14 di oggi 13 gennaio a Montopoli Valdarno.

L’uomo di 46 anni, dopo la caduta, è stato stabilizzato dagli operatori sanitari inviati dal 118 in altezza, ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto per riportarlo a terra e condurlo poi in ospedale.