Un uomo di 41 anni si è gettato in Arno ed è stato salvato dai vigili del fuoco. Sono stati i carabinieri ad allertare i pompieri, arrivati in Lungarno mediceo a Pisa poco prima delle 13 di oggi 13 gennaio.

L’uomo, in stato confusionale, si era gettato in Arno e per recuperarlo è stato necessario l’utilizzo di tecniche Saf con l’ausilio dell’autoscala e consegnato al personale del 118 per le cure del caso. Sul posto polizia di Stato e carabinieri.