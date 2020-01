Hanno sequestrato 3.313 litri di olio di semi di origine vegetale che sarebbero stati utilizzati per la illecita miscelazione del carburante auto. Il prodotto, adatto all’uso alimentare, è stato donato dalle Fiamme gialle della provincia di Pisa alla Croce Rossa.

Gli uomini della Guardia di Finanza, nell’ambito del contrasto al contrabbando e alle frodi in commercio, all’esito della operazione “Girasolio” coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa, hanno sequestrato un impianto di distribuzione di carburante sulla strada statale Aurelia. I Finanzieri, nel corso del servizio concluso con la denuncia dei gestori per abusiva miscelazione finalizzata al contrabbando e alla frode in commercio, oltre a sequestrare l’olio.

Dopo gli accertamenti di rito, previo nulla osta concesso dall’autorità giudiziaria, l’olio è stato interamente devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana di Pisa e sarà destinato alle famiglie del territorio pisano che si trovano in condizioni di disagio e vulnerabilità. La consegna dei beni è avvenuta nella sede di Ospedaletto dove il presidente, Antonio Cerrai ha ringraziato le Fiamme gialle per la sensibilità dimostrata, con il condiviso auspicio di realizzare ulteriori analoghe iniziative a favore delle persone più bisognose. L’iniziativa si affianca ad analoghe donazioni effettuate dalla Guardia di Finanza in altre località del Paese, a testimonianza dei rapporti di collaborazione stretti con enti e associazioni di volontariato e promozione sociale allo scopo di fornire un concreto contributo all’assistenza e al sostegno dei più bisognosi.