Era stata conservata gelosamente per decenni, in mezzo magari a vecchi libri e a tutto ciò che può essere contenuto in una soffitta. Eppure il suo profilo inquietante, quello di un enorme proiettile di circa 40 centimetri di lunghezza, era evidente.

E’ ciò che si sono trovati di fronte in questi giorni i proprietari di un appartamento in via Cesare Battisti, in pieno centro storico a San Miniato a pochi passi da piazza del Popolo. Probabilmente un proiettile da cannoncino o da obice. Un oggetto sospetto, rinvenuto durante le operazioni di svuotamento di una soffitta, che ha subito messo in allarme i proprietari, che hanno avvisato immediatamente la Polizia municipale.

Foto 2 di 2



Oggi 15 gennaio è partita la macchina della sicurezza: con l’intervento congiunto di carabinieri e artificieri, nel giro di un’oretta, intorno all’ora di pranzo l’ordigno è stato prelevato, impacchettato e portato via. Operazioni che si sono fatte notare in centro e che hanno costretto anche a una breve chiusura di un tratto della strada.

“Siamo abituati – dice il comandate della Polizia municipale sanminiatese Dario Pancanti – ad avere a che fare con ordigni che magari hanno passato settant’anni in un campo, magari sotto terra, alle intemperie. Ed anche in questi casi si tratta comunque di oggetti potenzialmente pericolosi. In questo caso però la preoccupazione era maggiore: l’ordigno era rimasto all’asciutto in un posto al riparo, per tutto questo tempo. Era molto pesante. Sono state quindi usate a maggior ragione tutte le procedure di sicurezza”. Le operazioni sono durate in tutto poco meno di un’ora, ristabilendo la normalità nella strada già intorno alle 14.