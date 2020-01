Casteldelbosco piange Lida, una vita alla scuola materna

A Casteldelbosco era come un’istituzione, fissata per sempre nei ricordi di generazioni di bambini. La conoscevano tutti Lida Terreni, venuta a mancare nella serata di ieri martedì 14 gennaio e che oggi la frazione di Montopoli Valdarno ricorda con infinito affetto.

Per tanti anni, infatti, ha lavorato come cuoca e custode, quando le due mansioni non erano ancora nettamente separate, alla scuola materna di Casteldelbosco. È lì che Lida ha visto passare generazioni di bambini del paese, dedicandosi a loro come una seconda mamma, una zia. E con l’affetto che da bambini si riserva a certe figure, oggi quei bambini di ogni età la ricordano.

Aveva un carattere forte, era determinata, dice chi la conosce, ma aveva anche un gran cuore. Avrebbe compiuto 82 anni a marzo, ma la malattia che l’ha colpita nell’ultimo periodo della sua vita non le ha lasciato scampo. Lida lascia un figlio e un nipote.

(Notizia in aggiornamento)