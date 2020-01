Non aveva le autorizzazioni necessarie e in più non rispettava le regole del corretto smaltimento dei rifiuti. Così, la polizia stradale di Firenze e quella locale di Empoli hanno denunciato un uomo che aveva messo in piedi una carrozzeria.

E’ accaduto ieri 15 gennaio quando i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polstrada della Toscana, insieme ai colleghi della Municipale di Empoli, nell’ambito di una più complessa attività finalizzata a monitorare gli esercizi commerciali che gravitano intorno al mondo delle auto, si sono recati nella frazione di Cortenuova per controllare quella carrozzeria.

Foto 2 di 2



Dagli accertamenti è emerso che l’attività, avviata da 6 anni, veniva svolta dal 34enne senza le prescritte autorizzazioni. Lui non poteva utilizzare il forno da verniciatura e, per di più, non aveva smaltito correttamente vari materiali, tra oli esausti, pneumatici, imballaggi e batterie. Infatti, nei locali dove l’uomo riparava le auto era stata accatastata tutta quella roba alla rinfusa, con il rischio che le sostanze inquinanti si disperdessero nell’ambiente.

Gli investigatori, supportati dagli esperti dell’Arpat del circondario Empolese Valdelsa, hanno sequestrato al carrozziere il forno non autorizzato, denunciandolo per la violazione delle norme a tutela dell’ambiente.