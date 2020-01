Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, la donna di 56 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando, una Fiat Panda. L’auto ha prima urtato il muro di una casa ed è stata “rimbalzata” dal lato opposto della carreggiata, uscendo infine di strada.

E’, quindi, finita in un campo e ha fatto un giro completo su se stessa, tornando da sola sulle ruote.

Ma terrorizzando la donna, che è rimasta immobile e incastrata, tanto da non riuscire ad uscire dal veicolo. E’ riuscita, però, a chiamare da sola i soccorsi e ha anche attirato l’attenzione dei passanti suonando il clacson. le sue condizioni non sono preoccupanti, ma è stata portata in ospedale comunque per accertamenti.

(Notizia in aggiornamento)