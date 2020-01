Un altro colpo a Fucecchio, stavolta particolarmente efferato, messo a segno ieri, mercoledì 15 gennaio nella zona ‘Frati’. A lasciare sbalorditi sono le condizioni in cui una donna ha trovato la sua abitazione rientrando a casa: cassetti e armadi rovistati, letti ribaltati e oggetti sparsi lungo tutto il pavimento.

“Letteralmente non c’era dove mettere i piedi” dice la padrona di casa. Non è la prima volta in questo 2020 che dei malviventi entrano nelle case della zona.

I ladri si sono arrampicati al primo piano del condominio. Arrivati sul terrazzo del soggiorno hanno tagliato il vetro con un compasso da vetraio e poi una volta dentro hanno bloccato la porta con il chiavistello. Una volta sbarrato l’ingresso, i malviventi hanno frugato nella camera dal letto, nel bagno, nel corridoio, tirando fuori anche gli oggetti contenuti nel ripostiglio.

Quando la donna, una commerciante, è rientrata nella sua abitazione verso le 19,30, ha trovato la porta bloccata dall’interno e ha dovuto usare una scala per entrare in casa passando dal terrazzo della camera. Ha subito notato che erano passati i malviventi dal disordine lasciato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ai quali la donna si è rivolta vista la situazione, i ladri dopo il furto sono fuggiti dal terrazzo della camera, buttandosi dal primo piano.

I ladri probabilmente cercavano una cassaforte per questo hanno frugato in ogni angolo. In realtà alla fine non hanno portato via niente, ma hanno lasciato la casa in condizioni impraticabili.