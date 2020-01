Auto fuori controllo, anziano finisce in ospedale

Incidente spettacolare, ma fortunatamente senza conseguenze troppo gravi questa mattina sabato 18 gennaio in via Ulivi a Orentano. Un’auto condotta da un uomo di 87 anni si è ribaltata dopo aver carambolato contro i muri a lato della strada. Forse a causare l’incidente è stato il fondo stradale reso viscido dalla pioggia, ma sta di fatto che l’automobile prima è andata a sbattere contro il muro di recinzione del giardino di una casa per poi ribaltarsi e rimanere nel mezzo della strada. Nonostante la dinamica abbastanza impressionante il conducente, un uomo della della zona, è uscito senza ferite troppo gravi dell’incidente. Per i rilievi e per chiudere la strada, visto che era ostruita dalla vettura ribaltata è intervenuta una pattuglia della la polizia municipale di Castelfranco di Sotto, oltre a un’ambulanza per prestare soccorso al conducente, che è stato estratto dall’abitacolo dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, che si sono anche preoccupati di mettere in sicurezza l’automobile che poi stata rimossa dal carroattrezzi.