Finisce fuori strada con l’auto a Chianni.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi (19 gennaio) in località Montevaso, in via Castellinese.

Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina. Secondo le prime ricostruzioni per cause in corso di accertamento il conducente dell’autovettura ha perso il controllo della stessa finendo fuori strada.

I vigili del fuoco intervenuti hanno estratto il conducente dalle lamiere e lo hanno affidsato al personale sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri.