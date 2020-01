Videosorveglianza, Regione cofinanzia i progetti di Fucecchio, Santa Croce e Montopoli

Fucecchio, Santa Croce sull’Arno e Montopoli Valdarno sono tra i 120 comuni ai quali la Regione Toscana ha finanziato un progetto di videosorveglianza. I 120 progetti saranno finanziati con 2 milioni e mezzo di euro, che si aggiungono ai 715mila euro rivolti a progetti di rigenerazione sociale di quartieri e paesi ‘difficili’, che sempre a Montopoli finanzieranno progetti per il Bosco dei Frati.

Per implementare la videosorveglianza, Fucecchio avrà 25mila euro dalla Regione per un progetto presentato da più di 46mila euro. Cifra equivalente per Santa Croce, ma a a fronte di un progetto da 36.600. Poco meno a Montopoli, che riceverà 23mila euro per un progetto di 33mila.

Con due bandi, nello stesso giorno, a Montopoli sono quindi arrivati oltre 23mila euro dalla Regione Toscana. Con questo secondo progetto, il comune di Montopoli ha richiesto un intervento di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza. “Sono risorse importanti – per l’assessore alla polizia municipale e alla sicurezza Roberta Salvadori – che saranno impiegate per installare telecamere nelle zone attualmente considerate come scoperte e che riteniamo strategiche per un più efficace controllo del territorio. Questo risultato è il frutto del lavoro integrato tra i due assessorati, quello alle Politiche sociali e quello alla Sicurezza”.

Da parte sua, l’assessore alla sicurezza della Toscana Vittorio Bugli ha proposto agli amministratori di andare rapidamente alla firma di un protocollo d’intesa che, riprendendo quanto già contenuto nella proposta di legge sulla sicurezza e polizia locale, serva a costruire una comunità regionale che su questi temi e sull’avanzamento dei progetti stessi, condivida i risultati positivi di eventuali situazioni problematiche.

“La sicurezza- per Bugli – è un po’ un puzzle che necessita di politiche integrate ed è questo il filo rosso che ha guidato l’approccio tenuto per tutta questa legislatura. L’abbiamo fatto finanziando progetti di videosorveglianza nelle città più grandi e nei piccoli comuni, rinforzando le polizie municipali con ‘vigili di quartiere’ nelle zone più fragili, formando gli agenti, ma anche riqualificando parti di città e provando a ricucire le comunità che vi abitano, rivitalizzando cioè quei luoghi ‘difficili’ e percepiti come insicuri”.

Anche riqualificando e rivitalizzando alcune zone. Per Bugli, infatti, “La sicurezza non è solo ordine pubblico. E’ la premessa su cui poggiano le politiche messe in campo in questi anni, scaturite da un confronto partecipato con i Comuni e tutti gli attori coinvolti confluito nel Libro Bianco che la Regione ha elaborato assieme ad Anci Toscana: con linee condivise e azioni suggerite, impegni, progetti pilota da esportare e politiche trasversali lungo tre diverse direttrici, dal controllo del territorio alla riqualificazione urbana fino al presidio sociale, culturale e commerciale. Uno spartito complesso, da suonare a più mani”.

Complessivamente dall’inizio della legislatura la Regione ha investito sulla videosorveglianza quasi sei milioni di euro, di cui ha goduto la quasi totalità dei comuni toscani. Su dodici progetti pilota di rivitalizzazione di quartieri ed aree difficili è stato investito un milione e 96mila euro, a cui se ne aggiungono adesso altri 715mila con l’avviso che finanzia altri ventidue progetti. Tre milioni dal 2019 al 2021 (9 milioni in tutto) è il contributo sui progetti di polizia di prossimità che interessa quindici comuni, a cui se ne sommano adesso altri 25, più circoscritti, finanziati con 635 mila euro. La Regione ha sostenuto con oltre un milione e 300 mila euro anche la formazione dei vigili urbani. In tutto, rimettendo in fila i singoli interventi, dal 2015 si sfiorano i 19 milioni. Ma se si considerasse anche la riorganizzazione urbanistica di spicchi di città, ripensati per essere più accoglienti e dunque anche meno disagiati e percepiti come più sicuri, si dovrebbero aggiungere altri 44 milioni, finanziati con risorse europee e che interessano otto diversi progetti.

