Auto a fuoco all’ingresso FiPiLi, code a Cascina

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, un’auto ha preso a fuoco a Cascina, all’ingresso della Firenze Pisa Livorno all’altezza del distributore di carburante.

E’ successo nella serata di oggi 22 gennaio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Cascina, sono arrivati anche i carabinieri per la regolamentazione del traffico.

La viabilità infatti ha temporaneamente risentito delle operazioni di soccorso e il traffico ne è risultato rallentato anche in FiPiLi.