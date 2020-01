Incidente a Santa Croce sull’Arno, arriva Pegaso

Un uomo di 77 anni è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze con una ferita da schiacciamento a una gamba.

L’uomo si è ferito in modo serio in un incidente avvenuto nella mattina di oggi 23 gennaio nella zona industriale di Santa Croce sull’Arno.

A quanto si apprende, l’uomo è cosciente, non sarebbe in pericolo di vita e in condizioni generali buone. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era su un muletto quando è accaduto l’incidente, ancora tutto da chiarire.

(Notizia in aggiornamento)