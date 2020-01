Cadavere in Arno, è di una donna

Ad avvistare qualcosa che galleggiava nel fiume è stato un pescatore. Subito, nella mattina di oggi 25 gennaio, ha allertato i soccorsi per recuperare il povero corpo.

Il ritrovamento è stato fatto in via della Botte a Fornacette di Calcinaia. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina per il recupero del corpo. Sul posto anche i carabinieri.

Immediato il timore che quella donna possa essere Dora, scomparsa da casa lo scorso 13 gennaio. Al momento c’è ancora spazio per la speranza che sia viva, da qualche parte. E’ ancora presto per dirlo con certezza, ma alcuni dettagli degli abiti portano purtroppo a non escludere la possibilità che il corpo sia suo.

(Notizia in aggiornamento)