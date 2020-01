Era il sacerdote più anziano della diocesi, buon viaggio don Joe

Avrebbe compiuto 97 anni il 15 febbraio. Don Giuseppe Lucchesi, parroco per 53 anni a Stabbia, era il sacerdote più anziano della diocesi di San Miniato. E’ morto nella sera di ieri venerdì 24 gennaio.

Per tutti era don Joe, un sacerdote presente, attento e sempre disponibile. In attesa dell’ultimo viaggio terreno, la salma di don Joe si trova nella casa di via Tozzini a Lazzaretto, dove abitava.

Il funerale sarà celebrato alle 16 di domani 26 gennaio e già dalle 15 la salma muoverà verso la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Stabbia. Alla cerimonia funebre parteciperà anche il vescovo Andrea Migliavacca.