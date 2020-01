Giovane in ospedale con un taglio in faccia dopo la lite alla partita di calcetto

Esce di casa per una partita di calcio, ma finisce in ospedale con un taglio in faccia. I ragazzi si sono ritrovati per un pomeriggio di giochi ma, per uno di loro, la giornata si è conclusa male. Oggi 25 gennaio, il gruppo si è dato appuntamento per una “partitella” di calcetto negli spazi dell’ex palestra di via Checchi a Fucecchio al momento inaccessibili per decisione del tribunale.

A un certo punto, la partita si è “scaldata” e una questione di gioco è stata la scintilla che ha scatenato una lite, durante la quale uno di loro, 19 anni, è stato colpito al volto con qualcosa di tagliente da un altro del gruppo, tanto che è stato necessario chiamare il 118.

I soccorritori della Pubblica Assistenza di Fucecchio, una volta sul posto, hanno trovato il ragazzo sanguinante e hanno ritenuto necessario allertare anche i carabinieri intervenuti con una pattuglia dalla stazione di Fucecchio e che ora stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

Il ragazzo ferito, comunque non in pericolo di vita, è stato accompagnato all’ospedale di area vasta di Cisanello, per avere le cure migliori.