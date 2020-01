Vola giù da oltre 3 metri, bambina al Meyer

Ha fatto un volo di diversi metri e poi è finita a terra. Una tragedia per fortuna con esito non fatale, quella che si è consumata nel pomeriggio di oggi 26 gennaio a Cigoli di San Miniato, in un’abitazione poco fuori dal paese.

L’evento, assolutamente accidentale perché a quell’età non è difficile scappare per un attimo al controllo degli adulti, ha messo in agitazione tutta la frazione.

Dopo essere volata di sotto per svariati metri da un balcone, la bambina, 8 anni, è finita all’ospedale pediatrico Meyer in condizioni preoccupanti anche se, dai primi riscontri, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto per i soccorsi sono arrivate l’ambulanza della Misericordia di San Miniato e l’automedica.

(Notizia in aggiornamento)