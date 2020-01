Il sole non tornerà prima di mercoledì. Oggi 27 gennaio, piove su gran parte della Toscana, ma la pioggia non è l’unico agente atmosferico previsto per domani 28.

L’ingresso di aria umida e mite in atto in Toscana, infatti, causerà un peggioramento del tempo con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di libeccio e mareggiate sulla costa centro settentrionale.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate su gran parte della Toscana, a eccezione della zona meridionale, valido per tutta la giornata di domani.

Sono possibili isolate rotture di rami e cadute di alberi, caduta di tegole e cornicioni: è necessaria, quindi, particolare attenzione.