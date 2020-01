Cocaina ed eroina già divisa in dosi: in manette

Un altro arresto per droga a Pisa.

I carabinieri durante i servizi di controllo hanno sorpreso a spacciare un 26enne di origine tunisine e lo hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

I carabinieri della sezione radiomobile hanno sorpreso l’uomo, con atteggiamento sospetto, in via Nioisi e, sottopostolo a perquisizione, hanno trovato quasi due grammi di cocaina e poco più di tre grammi di eroina, già in dosi confezionate.

L’uomo, arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e giudicato per direttissima.