Si ribaltano con l’auto: mamma e figlia in ospedale

Si ribalta con l’auto in via Giovanni XXIII a Calcinaia.

L’incidente si è verificato questa mattina (28 gennaio) alle 9,25 circa quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale una donna, che viaggiava con la figlia a bordo del mezzo, ne ha perso il controllo ribaltandosi in mezzo alla sede stradale.

Sul posto è arrivato il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Cascina che ha collaborato con i sanitari del 118 per estrrarre le due persone dal mezzo. Mamma e figlia sono state poi condotte all’ospedale di Pontedera per accertamenti.