Era uscito di casa per andare a prendere l’automobile. A un certo punto però, non si sa bene come ha fatto, l’uomo è inciampato e caduto, lamentando molto male a un braccio.

L’incidente è avvenuto nella serata di oggi 29 gennaio a San Romano di Montopoli Valdarno. Sul posto sono arrivati due mezzi di soccorso poiché il primo è arrivato senza medico a bordo.

Gli operatori della Pubblica assistenza di Montopoli e Santa Croce sull’Arno hanno soccorso l’uomo, 75 anni e poi lo hanno accompagnato all’ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti del caso.