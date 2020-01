Pneumatici, 220 proiettili da caccia inesplosi (presi in consegna dagli agenti della polizia municipale) e una borsa con documenti, anche questi consegnanti alla municipale. Sono stati inoltre riempiti decine di sacchi di plastica, di vetro e altrettanti di indifferenziato.

E’ quanto, insieme agli Amici del Padule di Fucecchio e all’assessore all’ambiente di Altopascio Daniel Toci, i volontari armati di sacchetti, guanti e gilet gialli, hanno trovato sulla strada che costeggia la Riserva naturale del Lago di Sibolla, da Case Sandroni all’ingresso del Centro visite.

“Le segnalazioni dei cittadini sono importanti – commenta l’assessore Toci – ma altrettanto importanti sono le azioni concrete di chi, oltre a segnalare, decide di rimboccarsi le maniche e approfittare delle giornate di pulizia per dare una mano: tutti insieme per il bene comune. Ringrazio chi ha partecipato, in attesa di incontrare anche altri cittadini nei prossimi appuntamenti che organizzeremo”.