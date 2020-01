Addio Rosanna, mamma del consigliere Fiaschi

Ha passato la vita tra i bambini delle scuole, dove faceva la bidella. Ma a San Miniato, Rosanna Rossi era conosciuta anche per essere la mamma del consigliere comunale Michele Fiaschi e la zia dell’ex vicesindaco Chiara Rossi.

Rosanna si è spenta nel pomeriggio di ieri 29 gennaio a 84 anni, nella sua casa. Oggi sono in molti a ricordarla come donna gentile e disponibile.

Molti i messaggi di cordoglio che stanno già raggiungendo la famiglia – Rosanna lascia anche un altro figlio -, ai quali si unisce tutta la redazione de IlCuoioinDiretta.it.

“Il gruppo consiliare del Partito Democratico – dice il capogruppo Marco Greco -, con commozione e affetto, si unisce al dolore del consigliere Michele Fiaschi per la scomparsa della cara mamma Rosanna. Esprimiamo vicinanza in questo triste giorno e porgiamo le più sentite condoglianze al collega Michele e a tutta la famiglia”.

Condoglianze anche dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Michele Altini. “Siamo vicini – dice – all’amico e collega Michele Fiaschi in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della sua cara mamma. Le più sentite condoglianze a Michele e a tutta la sua famiglia”.

(Notizia in aggiornamento)