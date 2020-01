Fumo e odore di bruciato in banca, è un cortocircuito

Tutto fumo e niente arrosto, questa fortunatamente la sintesi di quanto successo questa mattina 30 gennaio intorno alle 9,30 a Santa Croce sull’Arno in via Giovacchini, quando sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto per la presenza di fumo e soprattutto di un pungente odore di bruciato all’intero di un istituto bancario e nel vicolo su cui si affaccia.

L’odore infatti aveva messo in allarme cittadini e lavoratori della banca.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco però ha riportato la calma, quando hanno appurato che a causare fumo e sopratutto l’odore di bruciato era un quadro elettrico che stava andando in cortocircuito.

I pompieri hanno fatto anche un’accurata ispezione di tutta l’area per essere sicuri che non vi fossero altre fonti di combustione. La questione comunque si è risolta con l’intervento degli elettricisti che hanno riparato il quadro elettrico.