I suoi prodotti profumano il centro storico, addio Grazia

La sua vetrina piena di boccette, trucchi e profumi, era stata una protagonista del corso Remo Bertoncini a Castelfranco di Sotto per moltissimi anni. Parte della vita di quel paese che oggi a Maria Grazia D’Amelio, 65 anni, ha dovuto dire addio, dopo la scomparsa avvenuta nella giornata di ieri 30 gennaio.

Figura storica del paese, con la sua profumeria “Grazia” nei pressi di piazza del comune era entrata a pieno titolo nell’album della “Castelfranco che fu”, con un temperamento solare, una parola per tutti e la voglia di scherzare, che adesso in tanti evocano con simpatia dedicandole un ricordo.

Una serranda aperta personalmente per quasi trent’anni, fino al cambio di gestione negli anni ‘90. Lascia il marito, il figlio Andrea, la sorella, il fratello e i nipoti.

Esposta per l’ultimo saluto nella propria abitazione in via Don Minzoni, farà il suo ultimo viaggio con chi le ha voluto bene domani pomeriggio, dalle 15, muovendo verso la Collegiata San Pietro apostolo.