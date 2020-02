Compra droga a Empoli, segnalato 24enne di Fucecchio

Agli agenti che lo hanno fermato, ha ammesso di essere arrivato a Empoli per comprare droga. Per questo sarà segnalato alle autorità come assuntore un 24enne di Fucecchio.

Ieri pomeriggio venerdì 31 gennaio, il ragazzo si trovava in compagnia di un coetaneo quando ha attirato l’attenzione degli agenti. L’altro, quando ha notato la polizia, è scappato: uno degli agenti lo ha inseguito, con una bici prestata da un passante. Quando è stato raggiunto, il ragazzo è stato trovato con più di 6mila euro nel portafogli e a diversi telefoni cellulari.

Il fucecchiese, intanto è rimasto lì ma ha gettato un involucro a terra, che è stato sequestrato.