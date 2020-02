Stoccaggio di rifiuti pericolosi nel piazzale della conceria, il Comune ordina la bonifica

Uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti nel piazzale di una conceria di Santa Croce sull’Arno, in un terreno dove insiste uno stabilimento dell’azienda, a Ponte a Cappiano, nel comune di Fucecchio. E’ la scoperta fatta dai carabinieri forestali che ora è giunta all’attenzione anche dell’amministrazione comunale. Che con un atto pubblico ha ordinato ai responsabili dell’azienda la bonifica dell’area (che si trova all’interno dei cancelli della sede della ditta), entro 60 giorni.

Un atto conseguente alle indagini dei forestali che avevano dato notizia della “discarica” non autorizzata di fusti di plastica, pancali, inerti e vario materiale edile, nello scorso mese di giugno all’amministrazione comunale.

Un “deposito incontrollato” di rifiuti speciali “pericolosi e non pericolosi”, si legge nell’atto firmato dall’amministrazione, all’interno del piazzale dello stabilimento. Qui i militari hanno trovato pancali in legno con lastre di cartongesso parzialmente frammentate, un contenitore in metallo con rifiuti vari tra i quali una stampante, un neon, rifiuti metallici e altro materiale combusto non identificabile a vista, rifiuti derivanti da lavorazioni edili quali cartongesso e materiale elettrico in parte contenuti in sacchi in plastica; un pancale in plastica con secchi in metallo e in plastica in parte con coperchio in parte scoperti, alcuni in metallo con contenuto sversato per terra e che riportavano la dicitura ‘prodotti chimici di rifinitura per l’industria conciaria’, alcuni vasetti in metallo vuoti che contenevano vernice per legno e altri barattoli di vetro contenenti sostanze colorate non identificabili a vista.

Al riguardo il Comune intima la messa in sicurezza dell’area con la rimozione anche di eventuali sversamenti al suolo. Nell’atto l’amministrazione ordina poi di togliere e smaltire i rifiuti depositati e invita i rappresentanti della ditta a presentare anche un piano di ripristino dei luoghi.