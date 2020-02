Incidente tra due auto in FiPiLi

Per ragioni e con dinamica in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in FiPiLi, all’altezza di Navacchio in prossimità dell’area di sosta di Titignano a Cascina.

L’incidente è successo in direzione Pisa intorno alle 20,30 di oggi 4 febbraio. A quanto si apprende, una delle due auto si era fermata e l’altra l’avrebbe colpita in pieno.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina. La conducente di una delle auto ha dovuto ricorrere alle cure mediche ed è stata presa in consegna e l’attenzione del 118. Il traffico è stato rallentato su di una sola corsia. Sul posto anche la polizia stradale.