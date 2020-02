Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi 4 febbraio e per domani. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento fino alla mezzanotte di domani (5 febbraio) su tutta la Toscana.

Per la giornata di oggi, intanto, non si segnalano criticità particolari, se non la caduta di qualche ramo.