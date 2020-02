Fiamme in centro a Pisa da un impianto elettrico

Un malfunzionamento della parte elettrica di un impianto per il condizionamento sarebbe l’origine di un incendio scoppiato stamattina, mercoledì 5 febbraio, al primo piano di un edificio in corso Italia a Pisa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa e, in un primo momento, via precauzionale, gli abitanti del palazzo sono stati evacuati e poi fatti rientrare nelle proprie abitazioni. Nell’incendio non sono rimaste coinvolte persone, ma i danni provocati al solaio per effetto del calore hanno portato alla interdizione a titolo precauzionale di una stanza adibita a ufficio posta che si trova sopra il locale da cui è partito l’incendio.

Sul posto anche la polizia locale e personale della Protezione civile del comune di Pisa.