Incidente a San Donato, una 80enne tra i feriti

Le persone soccorse sono 3, ma solo una, una donna di 80 anni, è stata accompagnata all’ospedale di Empoli per accertamenti.

L‘incidente stradale è successo intorno alle 15,30 di oggi 5 febbraio a San Donato di San Miniato. A scontrarsi, per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sono state due autovetture, in una delle quali viaggiava la signora.

Soccorsi dal personale sanitario inviato dal 118 anche i due conducenti, feriti in modo decisamente più lieve.