Mazzette per favorire pratiche edilizie, terremoto al Comune di Pisa: 7 indagati

Sette persone indagate a vario titolo per le quali il giudice per le indagini preliminari ha già firmato le richieste cautelari della procura, tutte di natura interdittiva e non restrittiva. A finire nel mirino dei carabinieri del nucleo investigativo e della procura della Repubblica di Pisa un vigile urbano, un dipendente del comune di Pisa che avrebbe preso mazzette in cambio di ‘aiuti’ alle pratiche, tre geometri e due ristoratori. E’ questo il risultato di due filoni di indagine indipendenti.

Il primo da cui è partito tutto si è concentrato sull’impiegato comunale che, stando alle accuse e alle intercettazioni ambientali effettuate dai carabinieri da febbraio 2019, avrebbe preso in almeno cinque occasioni mazzette per favorire pratiche edilizie a nei confronti di ristoratori e altri clienti dei professionisti.

Per lui i reati contestati vanno dalla corruzione ad altre aggravanti tipiche del pubblico ufficio. I tre professionisti, coinvolti a vario titolo per far andare avanti le pratiche, pagavano la mazzetta. Il vigile urbano invece, secondo quanto sostengono gli inquirenti, secondo una segnalazione arrivata dallo stesso comando della polizia municipale di Pisa, è accusato di rivelazione di segreto d’ufficio. L’agente che aveva rapporti con i due ristoratori del centro storico li avrebbe informati, stando alle accuse, in via preventiva dei controlli su suolo pubblico e altri aspetti della loro attività, prima che gli agenti arrivassero.

Dalle indagini è emerso che il vigile urbano avrebbe avuto rapporti di ‘lavoro’ con un ristoratore che gli lasciava gestire un locale dal quale avrebbe avuto il 40 per cento degli utili come guadagno. Al momento il gip, nonostante la procura avesse chiesto misure restrittive personali per i due dipendenti del comune, ha concesso per loro la sospensione dal lavoro e per i professionisti il divieto di esercitare l’attività professionale per un anno per evitare possibili inquinamenti probatori. Per i due ristoratori è scattata il divieto di esercitare l’attività di ristorazione e per uno dei due il divieto di dimora a Pisa. Al momento la procura sta continuando ad indagare per perfezionare l’impianto accusatorio e raccogliere altri elementi di prova.

(Notizia in aggiornamento)