L’allerta vento ha fatto le sue vittime. Per fortuna niente a che vedere con quello che era successo lo scorso dicembre (leggi sotto) ma rami alberi sono stati resi pericolanti nel territorio di San Miniato e Castelfranco di Sotto.

La situazione peggiore a San Miniato dove i vigili del fuoco, in stretta collaborazione con la polizia municipale, hanno abbattuto un cipresso nella zona del cimitero del capoluogo e una situazione simile si è verificata in via Castelvecchio, scendendo da Cigoli.

Qui, infatti, alcune piante minacciavano di cadere in strada e sono state rimosse. Probabilmente, la pioggia abbondante degli ultimi tempi aveva “allentato” le radici e con l’albero non più stabile, il vento che soffia da due giorni ha fatto il resto.

A Castelfranco di Sotto, dove l’argine dell’Arno era stato interessato da lavori di messa in sicurezza dopo gli ultimi eventi, alcuni rami sono caduti nella zona dietro l’edicola del ponte.